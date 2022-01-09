國內Omicron本土疫情升溫，副總統賴清德今天呼籲民眾謹慎以對「不要驚慌」，他說，Omicron變異株傳染性強，已經施打兩劑接獲指揮中心通知施打第三劑疫苗的民眾要盡快接種，減少被傳染的機率。他也向企業喊話，希望能對員工加薪，讓全民不分行業都能享受經濟成長的果實。

賴清德今天上午前往高雄出席「黃氏大宗祠江夏紫雲寺落成安座大典」，首先進行落成剪綵儀式，接著以主祭官身分上香、獻花及獻果，祈求風調雨順、國泰民安。總統府資政黃崑虎、國策顧問黃金舜、黃先柱、高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、嘉義市長黃敏惠等人也都出席。

賴清德致詞時指出，我們正遭遇百年大疫，感謝全國人民共同響應支持政府防疫，其中企業家組成口罩國家隊，對台灣防疫成功貢獻良多，不只提供台灣社會充足的口罩，也提供國際社會，讓國際看到台灣的實力，「我們不僅能照顧自己，還能幫助他人，讓台灣深獲國際社會肯定亅。

台灣近日連續出現Omicron本土案例，他請大家謹慎以對，不要驚慌，也請大家配合政府防疫措施，一定要戴口罩，相互保持安全距離，勤洗手。

賴清德也呼籲國人要接種疫苗。現在台灣民眾已接種第一劑疫苗達八成，第二劑達七成，然而，Omicron變異株傳染性強，如果已經施打兩劑接獲指揮中心通知施打第三劑疫苗的民眾也要盡快接種，減少被傳染的機率。

談及台灣的經濟表現，他認為，相對於其他國家，台灣經濟表現較好，因為台灣疫情穩定。此外，目前台灣勞工基本工資已經達到2萬5000多元，公務人員今年加薪，希望企業家能跟進對員工加薪，不僅讓台灣經濟穩定成長，也讓全台灣人民不分行業都能享受經濟成長的果實。

新的一年，賴清德也希望大家繼續打拚，守住疫情，讓台灣經濟持續成長。農曆新年將屆，「我也祝福大家新春如意」。