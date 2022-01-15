正副總統打高端，蔡英文打完淡定說，就這樣？(取自中時新聞網直播)

正副總統今打高端。(取自中時新聞網直播)

Omicron疫情持續不斷擴大，蔡英文總統及副總統賴清德今早分別施打高端疫苗第三劑；蔡總統施打完後，淡定看著施針的手臂說，「就這樣？」；隨後對施打的台大醫院護理部代理督導長溫慧敏比讚說，「非常厲害喔，沒什麼感覺」。

蔡英文與賴清德這次再度由台大醫院護理部代理督導長溫慧敏接種疫苗。蔡總統於7時30分、賴副總統將於7時50分至現場。蔡英文抵達現場後先到報到機報到，並接受核對資料。

副總統今打高端。(取自中時新聞網直播)

正副總統金三打高端 蔡英文打完淡定說，就這樣？曾薏蘋截圖

進到注射站，蔡英文有備而來，脫下外套，裡面身穿短袖與背心，她也關心台大目前注射苗的狀況及相關硬體設施等。蔡總統說，希望快速讓大家把第三劑打完，打完就好過年了。院方表示，現在有打比較快，蔡英文開完笑說，「人家會說我們故意把疫情.....」，院方人則笑說，「想太多了啦」、「跟國際比我們疫情超好了」。

打完後，蔡總統說，「就這樣」、「非常厲害喔，沒什麼感覺」；施打完後，她也向大家展示自己的小黃卡，媒體詢問，打完疫苗是否會餓，蔡總統說，「已經先吃飽了」。副總統賴清德則在於蔡總統離開後抵達台大體育館接種第3劑高端疫苗，賴清德也向院方人員關心目前施打狀況，院方表示，現在疫苗一打開就秒殺。

賴清德一樣由溫慧敏施針，施打前，溫慧敏把待會要施打的疫苗給賴清德過目，要高舉疫苗讓媒體拍攝前，溫慧敏還問賴清德，「您要拿嗎？」賴清德笑著比個「請」的動作，隨後溫慧敏再度展示「抽海陸簽」的招牌動作，高舉高端疫苗向外展示。

完成接種後，賴清德直說，「非常好、非常棒」，也一樣向媒體展示小黃卡，並大比讚，被問及打完有什麼感覺，賴清德笑著回應「很好」。