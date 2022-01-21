副總統賴清德25日出訪宏都拉斯，期間將過境洛杉磯及舊金山。美國國務院今天表示，賴清德過境屬私人、非官方行程，屆時會由AIT主席莫健接機，美方將秉持安全、舒適、便利與尊嚴原則協助。

賴清德25日將率團前往中美洲友邦宏都拉斯，出席宏國新任總統卡斯楚（Xiomara Castro）27日的就職典禮。特使團去程將在美國洛杉磯停留一晚，返程則訂於1月29日經舊金山停留一晚，全團預計1月30日晚間返抵國門。

針對賴清德過境行程，美國國務院一位不具名發言人今天回覆媒體詢問時表示，美方偶爾會促成台灣當局過境美國，類似過境行程是出於對乘客的安全、舒適、便利與尊嚴考量進行，也符合美國「一中」政策。

這名發言人指出，賴副總統過境屬私人、非官方行程，擔任處理美台非官方關係的美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）會在加州迎接他。

美國目前要求入境旅客須完整接種美國食品暨藥物管理局（FDA）或世界衛生組織（WHO）核准使用的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，先前外界擔心施打3劑國產高端疫苗的賴清德過境美國恐需接種其他疫苗。

但總統府昨天表示，賴清德率團過境美國，外交部已與美方專案協調，賴清德無需接種其他疫苗，可順利過境執行公務。

美國國務院發言人也指出，賴清德訪團會採取所有必要步驟，確保安全過境，包括在美期間僅舉行視訊會議。