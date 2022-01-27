副總統賴清德擔任特使前往友邦宏都拉斯參加總統卡蕬楚就職典禮，並過境美國。對於是否會與美國副總統賀錦麗會面？外交部發言人歐江安今天表示，在台美堅實友好且互信的基礎上，特使團也循例與美國行政部門互動，至於互動對象及內容等細節，基於台美交往的默契與慣例，外交部不便評論。

歐江安說，賴清德副總統此次奉蔡英文總統指派擔任宏都拉斯慶賀團特使訪問宏國並過境美國，美方依據長期一貫的「安全、舒適、便利、尊嚴」原則，提供賴副總統及特使團高規格禮遇及接待。

歐江安指出，賴副總統剛結束1月26日過境美國洛杉磯的行程，雖然因為疫情，所有過境節目均以線上方式辦理；但在24小時的過境期間內，賴副總統行程充實緊湊，曾與美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席參議員馬基（Ed Markey，D-MA）、聯邦眾議院退伍軍人委員會主席高野（Mark Takano，D-CA）及聯邦眾議員匡希恆（John Curtis，R-UT）等共計17位跨黨派的參、眾議員視訊會晤，也與洛杉磯僑界代表及當地政要進行視訊會等。

歐江安強調，拜登政府上任以來，美國一再展現對台灣的堅定支持。我方相信，這次賴特使慶賀團過境美國，相信台美雙方將繼續合作，穩健深化全球夥伴關係。