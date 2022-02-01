美國媒體披露，國會山莊去年1月6日遭群眾攻佔當天，民主黨全委會外的長椅旁被人放置管狀炸彈，當時還是副總統當選人賀錦麗驅車經過時，與炸彈僅幾公尺之遙。

美國有線電視新聞網（CNN）引述多名知情執法人員披露，當時賀錦麗驅車赴民主黨全國委員會（DNC）總部開會，這枚管狀的土製爆裂物將近2小時後才被人發現。

關於賀錦麗與炸彈間距離如此之近、在民主黨全委會內停留時間等過去均未曾披露過，相關新披露進一步凸顯出去年1月6日的維安漏洞。當天執法單位為阻擋數以萬計闖入國會的暴徒、保護政要撤離等而疲於奔命。

多名消息人士如今告訴CNN，賀錦麗去年1月6日當天上午11時30分左右進入民主黨全委會總部，車隊停靠的停車場所在離發現管狀炸彈的位置頗近。

賀錦麗當天的行程與動向此前一直未有披露，直到本月一些新的細節公開後外界才得以知情。她當時在全委會總部待的時間不短，在全委會外頭附近有人發現炸彈後才趕緊撤離。

據美國國會警察局內部文件的時間軸顯示，當天下午1時14分左右，即國會警察開始調查土製炸彈的7分鐘後，一位沒具名的「受保護對象」從民主黨全委會大樓被帶離。CNN稍早查出，這名對象正是賀錦麗。

一名執法部門的消息來源告訴CNN，當時負責維安的美國特勤局在賀錦麗抵達前就先徹底檢查過全委會大樓內部、車道、停車場和出入口，當天她則是從另一條遠離炸彈的通道撤離。