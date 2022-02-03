美國「有線電視新聞網」（CNN）3日報導，美國總統拜登宣布，美軍特戰部隊2日晚間於敘利亞西北部成功執行反恐行動，擊斃「伊斯蘭國」（ISIS）首腦庫萊希（Abu Ibrahim al-Hashemi al-Quraishi）。

美國國防部表示，目標位於毗鄰土耳其的敘利亞伊德利布省（Idlib）阿提瑪（Atmeh），由掌管中東軍事行動的美國中央司令部（US Central Command）執行。雖然美軍尚未提供太多細節，但當地一名不願公布姓名的目擊者透露，突襲發生於午夜，至少有3架直升機從他的頭頂飛過，遭地面機槍火力射擊，並有人用帶有伊拉克口音的阿拉伯語要求家人趕緊離開；這名目擊者還表示，在直升機降落前，當地先傳出多次爆炸聲，之後才有至少2架直升機降落，並於凌晨3時20分左右離開。

一名美國政府高階官員則告訴「路透社」（Reuters），庫萊希最終引爆了1枚炸彈，將他自己和家人一起炸死，包括婦女與兒童。

CNN表示，這是繼2019年擊斃前「伊斯蘭國」首腦巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）之後，美軍特戰部隊於敘利亞執行的最大規模突襲行動。敘利亞民防組織「白盔」（White Helmets）表示，在突襲行動與後續爆發的武裝衝突中，至少有13人死亡，包括6名兒童和4名婦女；五角大廈尚未公布是否誤傷任何平民，僅稱美軍無人傷亡。