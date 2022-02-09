美國總統拜登上任1年多以來，大力扶植電動車產業，之前只公開稱讚通用、福特等車廠，唯獨漏掉美國電動車龍頭特斯拉，無視於這家公司存在，外界推測他與特斯拉有心結，直到周二（8日），拜登首次公開承認特斯拉是美國最大的電動汽車製造商。

美國財經媒體報導，拜登8 日在針對本土汽車產業簡報中表示，自2021年以來，企業宣布在美國當地製造業的投資總額超過2000億美元，包括宣布生產電動車的通用和福特等指標性公司、美國最大電動車製造商特斯拉，以及生產電動卡車的Rivian和電動巴士的ProTerra 等創新公司。

拜登大力推動電動車產業，上月曾與通用執行Mary Barra會面，大讚其車廠對電動車製造的努力，但完全不提電動車巨頭特斯拉，也不曾與特斯拉執行長馬斯克會面。

對於遭拜登當空氣般無視，馬斯克心理也不太爽，曾抱怨「白宮完全沒提到特斯拉，還大讚通用、福特引領電動車革命，顯然很偏頗。」

事實上，雙方心結其來有自，白宮此前表示，馬斯克反對美國汽車工人聯合會（UAW）在特斯拉的加州弗里蒙特廠組織工會，此舉與力挺勞工的拜登政府立場相反。

周二（9日）特斯拉股價上漲1.62%、收在922.00美元；福特下跌 0.95%、收在17.72 美元；通用重挫2.46%、收在49.46 美元。