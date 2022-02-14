俄烏危機持續升高，美國總統拜登周日與烏克蘭總統澤倫斯基熱線，宣稱以美國為首的盟邦正就俄羅斯入侵烏克蘭進行準備，一旦戰事爆發，盟邦將「快速的回應」。此外，德國總理蕭茲(Olaf Scholz)本周將出訪烏克蘭與俄羅斯進行斡旋，緩和劍拔弩張的緊張氛圍。

受到歐洲戰事一觸即發的利空摜壓，歐亞股市周一一片慘綠，香港恆生指數收盤大跌1.4％，韓國大盤挫1.6％，日股日經指數更重挫2.2％，不含日股的MSCI亞太股市指數跌了1.4％；歐股跟著跳空大跌，英股盤中跌2％，德國與法國大盤重挫逾3％，Stoxx 600泛歐股市指數挫低2.7％。

七大工業國(G7)財長周一則發表聯合聲明，警告俄羅斯「若選擇入侵烏克蘭，G7將聯手對俄採取大規模的經濟與金融制裁。」

白宮表示，針對俄烏情勢，拜登與澤倫斯基周日進行約一小時的熱線，拜登向澤倫斯基表示，俄羅斯若有進一步入侵烏克蘭的舉動，美國與其盟友將會「迅速的回應」。白宮指控俄羅斯已在烏克蘭邊境部署強大的兵力，歐洲戰事有一觸即發之勢。

美國政府官員指出，拜登周六警告俄羅斯總統普丁，指若俄不改其入侵烏克蘭的立場，將面臨「立即與嚴重的代價」。

澤倫斯基則向拜登表示，美國的支持可避免烏國出現恐慌，他同時要求美方給予烏克蘭安全的具體保證，宣稱「只要烏克蘭告危，歐洲就不可能安全」。

澤倫斯基指出，「我們並非北大西洋公約組織(NATO)的成員，因此唯有烏克蘭軍力強大，才能確保我國的安全。」

此外，德國總理蕭茲將出訪就危機進行斡旋，他周一將先到烏克蘭基輔會晤澤倫斯基，周二再到莫斯科與普丁會面。

本月稍早拜登曾向德國領袖施壓，要求他表態若俄羅斯入侵烏克蘭，德國將支持西方國家對俄羅斯採取嚴厲制裁，包括關閉從俄羅斯輸往德國的北溪2號天然氣管線。蕭茲周日警告普丁，若入侵烏克蘭，將面臨「嚴重的反制」，但未明指會動用北溪2號的手段。