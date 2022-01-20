副總統賴清德25日將擔任總統特使，出席宏都拉斯總統卡蕬楚就職典禮，並過境美國洛杉磯，遭外界聯想是否與出戰2024角逐總統大位有關。前民進黨立委林濁水接受訪問時，被問到「賴清德是蔡英文的唯一接班人嗎？」他直言，「不知道」；他認為，當過副總統的人，應該沒有不希望當總統的，所以賴清德往總統路上走，並不用感到奇怪。

針對賴清德出訪並過境美國，被認為跟2024有關，林濁水20日接受《新聞不芹菜》主持人黃光芹專訪時表示，當過副總統的人，不希望當總統的人，好像沒有，為什麼特別提他？他當副總統去美國，只不過去一次，有人去了好幾次，那怎麼辦。當副總統去美國的又不只有賴清德一個，這樣聯想會沒完沒了。

林濁水透露，去年10月份的公投民調出來，大家嚇都嚇死了。賴清德說他也要幫忙助選、反罷免，要盡一己之力。這要好去擋他嗎？民眾50%以上反對開放萊豬，在艱難的戰役上出力的人站在一旁，若有人會這樣想，不想讓賴清德上來，這些人比較奇怪。

黃光芹問到賴清德是蔡英文的唯一接班人嗎？林濁水說，「不知道」。他接著表示，他努力要擺脫「接班」這種封建的詞句，所以這個議題，基本上不去想，「我的天啊，都什麼時代了，還在講接班。林濁水接著表示，有這樣從政經歷的，不要說當了副總統、當了行政院長，甚至行政院長還沒有當，只當過部長，想當總統的人也很多，那麼賴清德往總統路上走，有什麼特別奇怪。