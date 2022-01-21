《盧秀芳辣晚報》

總統蔡英文「論文門」爭議，倫敦大學資料保護暨資訊法遵主管回覆網友詢問表示，倫敦大學承認本身沒有持有倫敦政經學院(LSE)所持有的有關蔡英文的任何資訊；旅美學者林環牆19日在臉書表示，已正式透過英國網站「What Do They Know」發函給LSE，要求撤下其官網在2019年10月8日為假博士蔡英文背書所張貼的造假聲明。前大使介文汲質疑，2019年該篇聲明，有一點點貓膩，從LSE講的話，這是倫敦大學做的；但2021年倫敦大學博士論文授予單位，卻說他們沒有紀錄。

介文汲20日在中天新聞《盧秀芳辣晚報》表示，2019年10月8日那篇聲明是LSE出的，最有問題是聲明中稱，那段時間所有學位，都是倫敦大學所發的，並不是LSE發的，而所有這些論文都會送一份到倫敦大學Senate House Library。介文汲指出，這有語態的問題，有一點假設語氣，聲明稱應該曾經送一份去倫敦大學，旦有點不是百分百確定，這裡面有一點點貓膩；也就是說，基本上從LSE講的話，這個都是倫敦大學做的，應該有一份論文被送到倫敦大學，但並沒有辦法保證。

介文汲點出，2021年倫敦大學博士論文授予的單位，說他們沒有紀錄，指那個時候授予學位的「那個機構」認證蔡英文的學位，但並沒有說是倫敦大學或LSE去認證，把責任丟給了那時授予學位的「那個機構」，把它限定在那個機構裡面以及那個時間。

介文汲指出，2021年林環牆提及「那個機構」回信說，他們沒有紀錄，這樣不就矛盾了。該聲明中是空話一句，當時由授予文憑的機構認證 但是由誰認證的呢？負責人又是誰？當時是哪一群人在決定？而現在所有紀錄通通沒有，只是當時授予學位的單位說有，如此而已。