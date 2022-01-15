Omicron疫情延燒，國內至今共定序出逾300例個案。中央流行疫情指揮中心表示，以前50例感染後出院者來說，從發病到解隔離，住院天數介於10至14天左右，平均需要12天，而症狀是以喉嚨痛、癢為主。

對於Omicron的痊癒時間醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前估計起來，從已看到的前50例出院的Omicron個案來說（成人為主），從發病到解隔離，達到2次Ct值30以上的標準，需要耗費的住院天數介於10-14天左右，平均是12天。

至於Omicron的症狀，羅一鈞表示，喉嚨痛屬於常見症狀，以銀行行員（案17630）的關聯圖為例，有21人有症狀，13人有喉嚨相關症狀，大約佔6成，這些個案不一定是喉嚨痛，可能是覺得喉嚨癢癢，甚至輕微到不一定有警覺心。民眾若與確診者足跡重疊，出現似有若無的症狀應提高警覺，去做採檢。其餘症狀則是以咳嗽、發燒等狀況來呈現。

國內本土疫情近期接續出現兒童確診者，羅一鈞表示，目前兒童感染數不多，專責病房會有兒科醫師照顧、會診，因多為無症狀或輕症，並不複雜，只是需要家人支持、心理支持。若有需要，也會有社工加入。目前來講，醫療量能照顧兒童來講是充分的，我們在全國都有指定的兒童專責醫院，不過目前還沒有動用到重症的資源。