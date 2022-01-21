高雄傳逾10例本土確診 市長陳其邁最新說

高雄新冠肺炎疫情淪陷！高市府20日宣布新增一家三口本土確診案例，經過一整天疫調後，共匡列934人，高市府21日開防疫記者會，宣布再新增10例本土個案，且感染源仍然不明，高市府防疫團隊連續2天在高雄港加設2個採檢站，港區疑似淪為破口，引發各界恐慌。

一家三口確診的消息一出，引發各界恐慌，由於確診父親任職輪船維修員，曾前後上麥拉倫船、新光輪船工作，高市府緊急派遣醫療團隊進駐高雄港加設篩檢站，經過整夜疫調、檢測，高雄港傳出另外有7名人員確診，目前高市府防疫團隊仍在持續擴大匡列相關接觸者。

高市府21日開防疫記者會，宣布再新增10例本土個案。（資料照片）

高雄市長陳其邁表示，新增的10個案例中均與確診父親相關，其中7例是職場新光輪船有關，另外3例則是確診父親先前在因病到診所就醫時被傳染，經中央通知，病毒的基因定序初步研判是Omicron變異病毒，由於病毒傳染力極強，且感染1天就發病，呼籲民眾做好防疫工作。

高市府衛生局表示，事件爆發後，目前共疫調匡列934人，已採764人，採檢PCR陰性726人，10人陽性確診，另外28人待採檢。