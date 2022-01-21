亞東護理師（案17967）染疫，全院5000人安排採檢都陰性，到底從何處染疫引起各界關注，對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，確診護理師的基因定序結果，與外面的Omicron都不同，但與亞東醫院專責病房中的一位患者只差一個位點，目前推測護理師應是從醫院染疫。

亞東醫院護理師（案17967）在1月15日出現咳嗽症狀，進行採檢確診，醫院方面接觸者皆為陰性，但兩個未滿10歲的兒子（案18081與18170）都染疫。由於護理師的基因定序結果，與本土傳播的Omciron不同，因此感染源不明的狀況，讓不少民眾憂心。

陳時中今在記者會上表示，護理師的基因定序結果，和亞東醫院專責病房的一位患者的定序結果，只差一個位點不一樣，感覺兩人染的病毒株比較像，所以目前大家可以稍微安心，因為護理師應該不是在外面染疫的，而是在醫院裡感染，但由於護理師負責的病房，與確診患者不同，究竟怎麼感染的，目前還需要再釐清。