Omicron境外移入364例 中重度患者只有2個人

Omicron變異株肆虐，中央流行疫情指揮中心分析364例境外移入個案，其中195人為無症狀、167人為輕症，僅2人為中重度症狀；多數為入境當天驗出，年齡以20多歲到50多歲較多。

醫療應變組副組長羅一鈞說明，目前國內出現2例Omicron中重度症狀的患者，都沒有入住加護病房，目前已符合解隔離條件出院。

第一案為20多歲，沒有慢性病史，曾接種AZ加BNT，12月中旬入境檢驗為陰性，第二天出現味覺異常等症狀，血氧濃度94％偏低，兩側有輕微肺炎，住院隔離及接受藥物治療，病況改善蠻快速的，雖然符合中重度分類，但沒有住加護病房，現已解隔離出院。

另一案為30多歲外國籍懷孕女性，曾接種兩劑AZ，12月下旬入境，檢疫第四天出現頭痛症狀，期中採檢陽性，Ct值20，轉至醫院隔離，X光顯示兩側肺炎，住院經藥物治療後病況改善快速，2周後符合解隔條件出院。