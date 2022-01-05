國鼎生技今（5日）公布新冠新藥Antroquinonol二期臨床試驗數據分析，結果顯示患者康復率達100%，解盲成功。有網友好奇查詢國鼎持股分布，赫然發現1名大咖，就是前國會政黨聯盟主席悟覺妙天，驚呼「果然會預測未來」。

1名網友見國鼎生技新藥解盲成功的消息，在PTT上發文，稱好奇之下查詢國鼎的持股分布，發現悟覺妙天在名單裡面，看到直接笑出來，持有國鼎生技4802張股票，比例高達3.63%，「有沒有妙天也懂神藥的八卦？持股比董事還要多，康復率100%莫非是靠東方神秘力量加持」。

網友見持股分布，發現前國會政黨聯盟主席悟覺妙天也在名單內。（圖／翻攝PTT）

貼文一出，網友紛紛回應，「有夠發達投資？這下真的發達了」、「法師果然會預測未來」、「師父加持啊」、「師傅加持助念過的神藥」、「真的厲害，註定不平凡，光買一堆國鼎就比普通人強爆」。

國鼎生技新藥試驗於美國、祕魯及阿根廷進行人體臨床試驗，採隨機、雙盲、安慰劑對照研究，用於新冠肺炎輕症、中度症狀患者安全性及有效性驗證研究；國鼎今日停牌公布試驗結果，用藥組患者第14天康復率為97.9%，於28天康復率達100%，解盲成功。後續將依計畫將二期臨床試驗分析數據以及研發相關文件送至美國FDA，並申請緊急授權（EUA）審查。