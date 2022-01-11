原訂於1月27日起實施的台南市計程車新費率，經市府交通局多方考量各界意見後，決定錯開春節加成及新費率的實施期程，新費率將延至2月7日與高雄市同步實施。針對部分駕駛已更新計費表需再重新設定者，交通局也已協調計費表行，將不再重覆收取設定費用。

交通局長王銘德指出，現行的計程車費率，從2007年公告實施至今已14年沒有調整，日前經過專家學者審議合理調整方案，原訂1月27日零時起與高雄市同步實施，但考量農曆春節期間已有加成收費，若再同時加上實施新費率，恐造成一次漲幅過大，因此決議延後至過年後的2月7日再調整，也與高雄市同步實施。

王銘德說，今年農曆春節仍依原有費率，並循往例每趟再多收50元，加成期間為1月28日起至2月6日，計費表均已內建自動計算功能，請乘客依計費表顯示的金額付費。

至於延後至2月7日起實施的新費率為：起跳每1.25公里85元，續跳運價由每200公尺加收5元；計時運價車速5公里以下每100秒加收5元；夜間加成為日間運價多收2成。另取消原開行李廂加收10元規定，並增加如遇台南市政府公告全區停止上班日颱風豪雨假時加收50元。此外，未來每年春節期間共10日按原價加收50元也予以明文規定。