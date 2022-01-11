病毒專挑長程線？今5航班揪17人確診 王必勝：陽性率高 11:082022/01/11 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 長程5航班共17人確診。（本報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃機前進指揮所指揮官王必勝今天說，截至目前長程航班落地採檢，5航班253人共17人確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），陽性率6.7％「相當的高」，有些班機甚至超過10％。 幼童確診重症率低 專家：還不用打疫苗 桃園確診者到高雄旅遊 漢神巨蛋今停業一天 #長程航班 #確診 #王必勝 #陽性率高 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 染疫居服員8天到過8家庭 全數匡列 04:102022/01/10 生活新聞 前進桃機第一線 王必勝臉書嘆：去年此時爆發部桃事件 09:392022/01/11 政治 長程線入境普篩 揭驚人數據 王必勝：比想像的高 10:192022/01/11 生活 桃園確診童曾去過 漢神巨蛋今緊急停業1天清消 09:322022/01/11 生活 家長確診 中壢1國小今預防性停課 04:102022/01/11 焦點要聞 居服員家庭傳播鏈 威力特別大 04:102022/01/11 焦點要聞 桃機普篩8924人結果出爐 新增1確診 累計3人染疫 10:432022/01/10 生活 墨西哥總統二度確診 症狀輕微 08:522022/01/11 國際 確診再＋1 長程航班入境篩檢明啟動 11:232022/01/10 生活 民宿嘆訂房掉1成 攤商怨人潮少一半 04:102022/01/11 焦點要聞 美7天平均確診數破70萬 04:102022/01/11 全球財經 生活熱門新聞 第三劑怎麼選？醫曝國外研究：打這牌抗體上升37倍 - 生活 北巿聯醫中興院區傳專責護理師確診 院方回應了 - 生活 台灣啃老族超多？網揭2原因：養到40歲成土皇帝 - 生活 媽媽揭衛生紙盒使用妙招 女兒大推：用錯40年 - 生活 111年1月11日 巧合6個1！盧秀燕貼心提醒台中市民這樣做 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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