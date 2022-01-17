大陸國家衛健委今（17日）通報，前一日新增223例確診病例，創一年多以來新高，其中163例為本土病例，其中，以天津市80例佔最多。
天津市新增80例病例中，除了1例出現在東麗區之外，其餘患者全部來自津南區。河南省也有68例本土確診，其餘15例本土確診病例分別為廣東省9例、陝西西安市5例、廣西自治區崇左市1例。
大陸今公布的單日新增確診數字，是自2020年2月29日的573例確診病例以來新高。
大陸國家衛健委今（17日）通報，前一日新增223例確診病例，創一年多以來新高，其中163例為本土病例，其中，以天津市80例佔最多。
天津市新增80例病例中，除了1例出現在東麗區之外，其餘患者全部來自津南區。河南省也有68例本土確診，其餘15例本土確診病例分別為廣東省9例、陝西西安市5例、廣西自治區崇左市1例。
大陸今公布的單日新增確診數字，是自2020年2月29日的573例確診病例以來新高。
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