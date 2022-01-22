111學年度大學學測進入第2天考試，上午第1節考科為英文。大考中心表示，截至目前全國共22名考生使用隔離試場，開設間數為11間；至於昨夜桃園傳出新增60名確診案例，各考場與考分區也會加強清潔消毒，考生也務必做好防疫措施，戴口罩與勤洗手，考試之外時間不要群聚。

本土疫情逐漸嚴峻，全國嚴陣以待，大學學測今(22)日邁入第2天考程，大考中心主任周兆民表示，已邀請防疫專家協助各考場與考分區做好清消工作，並且也強力呼籲考生，一定要做好防疫措施，切記不要群聚。

周兆民也說，截至目前，全國共22名考生使用11間隔離試場；備用試場則開啟3間，有3位考生使用；防疫試場則設置2間，有2位考生使用，其中1人有咳嗽症狀，另1人則是體溫超標。

在試場違規部分，周兆民提到，統計時間到昨日下午的自然科考科，攜帶行動電話且未關機進考場的考生共有20人，將不可攜帶物品帶入座的考生則有19人，隨身物品發出聲響則有2人，違規案例目前累計共41件。

至於昨日傍晚傳出嘉義有考生墜樓身亡事故，周兆民說，大考中心已與考分區進行了解相關事宜，後續予以協助。