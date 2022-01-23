因應本土疫情延燒，1922平台再開放第三劑疫苗預約，指揮中心發言人莊人祥表示，第21期可預約接種時間為1月26日至28日，過年後2月7日至2月13開始接種。

莊人祥表示，若民眾已經在國外接種第一或第二劑，可以到衛生所登錄在國外接種的資料，但因為先前預約系統沒有把這些資料放進去，所以這些人近期沒辦法去接種，不過在第21期會將這些人納入資料庫，之後也能上網預約。

指揮官陳時中表示，目前第一劑涵蓋率81.13%、第二劑73.54%，追加基礎加強劑0.61%，追加劑16.25%。

許多民眾開始預約接種第三劑以獲得更好的防護力，但重啟後的1922疫苗預約平台以第三劑為主，對第一、二劑的資訊相對較難查詢，如何找醫療院所接種？莊人祥表示，疾管署網站的COVID-19防疫專區，其中包含COVID-19疫苗接種院所地圖，以及COVID-19疫苗接種院所，如果想知道隨到隨打站，也能依縣市來查詢。除了可查詢接種院所外，第一、二劑和追加劑的資訊，各地衛生局也會建立相關連結供民眾查詢。

台北市考慮初四就要開疫苗接種站，讓大家快點打疫苗，中央是否跟進？陳時中表示，若要提前打要考慮醫療量能，過年期間醫護有適當的休假，病房也要照顧到，若有縣市想要提早施打，如果能兼顧醫療量能、醫療人員適當休息，就會提供足夠的疫苗讓大家施打。

有關第一劑疫苗涵蓋率在80%左右徘徊許久，有些民眾想打卻可以礙於過敏體質而卻步，怎麼辦？專家諮詢小組召集人張上淳表示，第一劑打到8成出頭就停留一段時間，經過瞭解，民眾有各種不同的理由，或是部分年紀大的人不想打，我們希望民眾可以向醫生來諮詢，流感疫苗和新冠疫苗沒有交互的反應作用，除非是同類或同模式製造出來的疫苗才會去特別擔心，否則不會去說不要施打。

張上淳指出，許多資訊顯示在全球流行的新冠疫情下，論重症率與死亡率，有打疫苗的人一定比沒打的人來得少，所以對沒施打疫苗的民眾來說反而是更大的風險，特別是年長者應該盡量出來接種。