受惠全球塞港推升運價飆漲，航運業今年營收不斷創新高，長榮海運更是發出40個月年終獎金，讓許多員工欣喜若狂，不少網友看了也十分羨慕。《中時新聞網》上求職網站實際查看，長榮海運目前尚有4個職缺，月薪最高甚至達到19萬元。

長榮海運今（30日）發放年終獎金震撼市場，許多員工一覺醒來發現鉅額獎金入帳，高達40個月的年終獎金，員工們第一反應驚呼「從來沒見過一次性進帳這麼多錢」，甚至還傳聞有高階主管領破千萬。

長榮海運還有4個職缺，最高月薪達19萬。（圖／翻攝1111人力銀行）

看到長榮海運破紀錄的年終獎金，網友們羨慕不已，「年終40個月到底什麼概念」、「好羨慕」。根據人力銀行資顯示，目前長榮海運尚有4個職缺：「銅匠、機匠、輪機乙級儲備人員、培訓大廚」、「一等水手、幹練水手、甲板乙級儲備人員」、「一等船副」、「一等管輪」。

4個職缺對學歷的要求均為高中職、專科、大學，也不拘工作經驗。其中一等水手、幹練水手需持有乙級航行當值適任證書及 STCW2010訓練證，月薪為7至9萬；輪機部門銅匠、機匠則需持有乙級輪機當值適任證書及 STCW2010訓練證書，且具簡單英語溝通能力，月薪為5萬至11萬。若未持有相關證書，亦可由公司安排自費訓練，取得證書後錄用。

另外，一等船副和一等管輪月薪皆為15.5萬至19萬，除了需要具備英語溝通能力外，還需持有交通部一等船副（管輪）適任證書及STCW2010訓練證書；而一等船副另有科系限制，需要就讀航海學類相關科系。