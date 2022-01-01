2021年全球航運市場火熱，在一櫃難求之下，海運運價屢創新高，帶動陸港航運公司營收大增。「航海王」的傳奇不僅在台股上演，就連過往股性牛皮的A股中遠海控、港股的東方海外國際，同樣是本業大賺，股價狂飆，吸引許多投資人搶著買「船票」上船。
綜合陸媒報導，日前台灣的長榮海運因業績奇佳，對員工大方發出高達40個月年終獎金的消息，很快的引發業績同樣暴增的陸港兩地航運業界員工的熱議，紛紛推敲自己能拿多少獎金過年。
報導稱，以大陸A股來看，指標股莫過於中遠海控。12月31日中遠海控收跌0.05％至人民幣（下同）18.69元，但2021年全年股價已然大漲81％，登頂A股航海王；其全年股價最高至25.69元，漲幅達150％。另外，A股的中谷物流全年上漲57％，中集集團全年上漲10.2％。
港股方面，東方海外國際31日收漲2.96％至191.3港元，2021年全年漲幅高達134％，成為港股航運股指標。而在港股上市的招商局港口、中外運航運，2021年全年股價也分別上漲49％、35％。
這些股價大漲的陸港航運企業，除了搭上全球航運運輸緊張、缺櫃塞港等題材，得以推升股價飆漲之外，被後也有堅強的業績獲利做支撐。
以從事提供貨櫃航運的中遠海控為例，其2021年前三季業績報告指出，期內公司營收為2314.79億元，年增96.65％；歸屬上市公司股東的淨利潤為675.9億元，年增更高達1650.97％。
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