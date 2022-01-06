台積電股價在2022年開市後的前兩個交易日累積暴漲超過6%，引起市場熱議。有網友更發現昨（5日）鉅額交易資料中，竟有一筆買單是掛昨漲停價721元，且成交量為22張，總交易金額達1586.2萬，掀起網友們熱烈討論，不少人直呼，「不管721學長嗑了什麼，都給我來一份。」

台積電在去年1月21日盤中觸及671元高點後，股價都在600元上下震盪，沒想到2022年一開市就掃除陰霾強漲2天，累積漲幅逾6%。而昨超過1500萬的鉅額交易中，有12筆與台積電有關，其中一筆的成交價為721元，遠比昨台積電股價高點669元還多出許多，且該筆交易多達22張，總金額達1586.2萬。

此事引起網友們熱烈討論，直呼「那是721T嗎？」、「721超級大學長」、「仙人指路」、「超好奇是誰？還一次買22張」、「721是在洗錢膩？」、「721是簽了幾年志願役啊」、「零股680T都變學弟了」、「679T解套了」、「不管721學長嗑了什麼，都給我來一份。」

值得注意的是，該筆鉅額交易為盤後配對交易，並非一般的盤中交易，因此台積電昨盤中最高價仍是669元，網友留言表示，「鉅額交易是買賣雙方談好的，買方到底在想什麼」、「代表他死也要買到，所以開漲停價買吧」、「其實就是買賣雙方認識，對敲的」、「鉅額不用看啦，對敲而已。」