晶圓代工龍頭台積電（2330）法說會13日登場，將公布今年資本支出，市場看好有望續創高。台積電12日盤中僅小漲，惟供應鏈小兵「率先開趴」，半導體再生晶圓與設備廠辛耘（3583）大漲近8％，系統整合廠迅得（6438）也勁揚逾半根漲停板，帆宣（6196）、中探針（6217）、京鼎（3413）、三福化（4755）同漲逾3％，大聯盟成員法說前夕吸引買盤提前卡位。

護國神山台積電10日公布去年12月營收技驚四座，年營收突破1.5兆元大關，改寫新猷；後續法說會亦將於13日登場，市場引頸期盼其今年資本支出數字。

市場更傳出，台積電今年資本支出規模將上看380～420億美元，較去年的300億美元激增26～40％，有望將原先三年投資1千億美元之大擴產計畫，推升至1120億美元，所需材料、耗材供應鏈獲利有望同步「大豐收」。法人指出，台積電13日法說會落幕後，將是相關供應鏈股價表現重要觀察期。

自動化設備供應商迅得，為全台首家做到晶圓廠倉儲設備之廠商，目前半導體主要客戶「大咖雲集」，包括台積電、日月光投控集團、聯電、華邦電等。迅得去年12月營收4.3億元，月增3.64％、年增32.8％；累計全年營收達49.06億元，改寫歷史次高。

群益創新科技基金經理人黃俊斌預估，居家辦公（WFH）需求雖然退燒，惟高階TV、高階NB需求仍強，受惠各裝置中半導體含量增加，加上5G、AI、HPC、電動車等應用需求帶動市場對晶片需求，半導體產值成長率約每年13.7％；至於產值貢獻，2019～2022年年複合成長率（CAGR）則約14％，成長幅度不減反增。