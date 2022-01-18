美國政府醫務總監莫西博士（ Dr. Vivek Murthy）表示，美國最先受到Omicron變種病毒重創的地區已經開始見到其新冠感染數字趨於平穩或甚至改善，但全美大部分地區的情況並非如此。

莫西在接受媒體訪問時表示，美國部分地區，尤其是在紐約以及東北部其他地方，我們開始看到感染數字進入平穩的高原期，在某些情況下，也出現病例下滑的現象，但現在我們面臨的挑戰是整個國家的疫情發展並不同步。

他表示，美國其他地方爆發Omicron疫情的時間較晚，因此我們不應該期待全國新增確診數會在未來幾天到頂，「接下來幾周會很艱難」。

根據約翰霍普金斯大學統計，過去一周美國單日平均新增確診數超過75萬例。這表示無論去上班、上學，還是去其他地方，美國人接觸到新冠病毒的風險已經達到了前所未見的程度。

此外，根約翰霍普金斯大學統計，近幾日來美國單日染疫死亡人數增加。周日美國通報1796人死於新冠肺炎。

根據美國衛服部公布的數據，截至周日，美國染疫住院人數達到 15.6萬人。染疫住院患者暴增，意味著部分醫院即將用完收治量能足，而加護病房將無法照顧其他患者。

布朗大學公衛學院院長Dr. Ashish Jha接受媒體訪問時表示，我認為這些數字將大幅增加，問題是我們已經沒有多餘的醫護人員，我們沒有人手，這將是未來好幾周將面臨的挑戰。