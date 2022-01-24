美國國務院周日宣布已經下令外交人員家屬必須離開烏克蘭，此外，美國總統拜登也正在考慮擴大美國在東歐地區的軍事部署，以應對俄羅斯軍隊在當地的集結。

美國國務院的這項命令，亦允許駐烏克蘭首都基輔大使館的美國外交官可自願離開，這是迄今最明顯的跡象，美國政府正在為俄羅斯可能採取激進行動做準備。

美國大使館發布聲明表示，俄羅斯隨時可能採取軍事行動，官員們無法在如此這樣緊急的情況下撤離美國公民，因此目前在烏克蘭的美國公民應該有所準備。

自從俄羅斯在烏克蘭邊境集結約10萬大軍後，近幾個月來烏克蘭的緊張局勢不斷升高，西方國家稱俄國大規模的軍事集結是準備發動戰爭，以阻止烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO）。

儘管克里姆林宮一再否認將入侵烏克蘭，但俄方八年前確實利用烏克蘭東部地區的分離主義勢力佔領了克里米亞，奪走烏克蘭一大塊領土。

在美國國務院下達這項命令的前一天，英國當局表示，他們已掌握到情資，俄羅斯政府考慮讓一名前烏克蘭議員作為在基輔一個親俄勢力的領導人選。

俄羅斯外交部駁斥英國的指控為「不實消息」，並表示北約使烏克蘭的緊張局勢升高。

此外，美國政府高層透露，拜登總統已開始考慮增加美國在當地的軍事部署選項。

《紐約時報》報導，拜登考慮向東歐國家派遣1000至5000名士兵，如果緊張局勢進一步升高，人數也可能增加。一位美國政府高層周日受訪時拒絕證實這些數字，僅表示「我們正在擬定計畫，我們正在與盟友協商，以確定之後的選項」。

美國雖然已向烏克蘭提供軍事援助，但迄今仍未派遣美國人員進駐。