台積電(2330)繼去年資本支出達約300億美元新高，今年資本支出預估大舉提升至400億美元至440億美元，年增幅達33.3%~46.7%。台積電持續大舉投資，相關供應鏈今年業績維持成長動能，今日隨著台積電股價攀高，包括京鼎(3413)等股價大漲。

台積電上周四舉行線上法人說明會，公司宣布，預估今年資本支出規模在400億美元至440億美元。

台積電2021年資本支出達新台幣8392億元，約300.4億美元，年增65.4%，預估今年資本支出規模達400億美元至440億美元，續增逾3成。

台積電去年即宣布，3年資本支出1000億美元的計畫；隨著台灣及海外建廠的計畫增加，今年資本支出上看440億美元，再創新高。台積電增加海內外布局，包括台積電新增在日本設特殊製程晶圓廠，以及將在高雄設立28奈米、7奈米廠，並將擴大在台中投資擴廠。

台積電今年資本支出可望再創新高，持續挹注供應鏈成長動能。相關供應鏈包括家登(3680)、帆宣(6196)、京鼎(3413)、辛耘(3583)、弘塑(3131)等今年營收均可望再挑戰新高。

受惠半導體廠擴產，京鼎2021年12月營收創新高，並帶動去年第四季以及全年營收同創新高紀錄。2021年營收首逾百億元，達122.46億元，比前年新高再成長逾二成。

京鼎去年12月合併營收攀升至11.84億元，創新高，月增6.31%，年增34.78%；第四季旺季營收續創新高，單季營收33.61億元，季增5.65%。2021年全年營收122.46億元，年增23.18%。去年營收創新高，獲利亦同望再步再創新高紀錄。

展望今年，隨著半導體廠擴產未歇加上公司竹南新廠即將啟動加入貢獻，法人預估公司業績可望再挑戰年增雙位數成長，並再創新高。