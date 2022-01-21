美股重挫，費城半導體指數大跌3.25%，台積電股價走勢疲弱，早盤回測新台幣642元月線支撐。

美股開高殺低，道瓊工業指數終場收跌313.26點，跌幅0.89%；那斯達克指數下挫186.23點，跌幅1.3%；費城半導體指數大跌117.44點，跌幅達3.25%。

晶片股輝達（NVIDIA）股價下挫3.66%，超微（AMD）下跌4.97%；台積電美國存託憑證（ADR）收在128.33美元，下跌2.68美元，跌幅2.05%。

台積電今天股價同步滑落，早盤一度下探至新台幣641元，下跌10元，市值縮水2593億元，滑落至16.62兆元，並影響大盤指數約83點；台積電股價自歷史高點688元回檔47元，市值縮水1.21兆元。隨後在買盤湧入，台積電股價跌幅略為縮小，站回月線並在645元附近震盪。

受惠高效能運算相關應用需求熱絡、汽車電子市場持續回溫，及智慧手機市場季節性影響和緩，台積電第1季營運表現可望淡季不淡，季營收將約166億至172億美元，可望季增7.4%，並續創單季歷史新高。

台積電今年市占率可望持續擴增，終端產品半導體內含量增加，全年美元營收將成長25%至29%，表現將持續優於晶圓代工業年增20%的平均水準。（編輯：張良知）1110121