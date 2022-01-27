晶圓代工廠聯電(2303)本周二(25日)法說會公布去年業績創高並上調今年產業與公司都可再成長20%，但預估第一季毛利率約為40%低於預期，並首度鬆口，2023年後28奈米市場可能面臨供過於求。這兩事件掩蓋了公司今年營運再拚新高的利多。

聯電2021年營運創新猷，受惠於28奈米業務的明顯增長，2021年營收成長超過20%，營業利益創歷史新高。來自28奈米產品的營收年成長75%，進而提升整體晶圓平均售價，並反應出與5G、AIoT和汽車大趨勢相關的強勁晶片需求。

展望今年第一季，聯電預期，產能利用率將維持滿載，整體晶圓出貨量持穩上季，美元計的平均銷售價格（ASP）季增5%，毛利率估達40%。

聯電本季價格續漲，但毛利率估4成，低於市場預期的40%以上的水準，估計是受原物料和勞動成本增加影響，法人認為，成熟製程上升循環將於2022年進入尾聲，聯電對客戶議價能力減弱，後續毛利率及獲利成長幅度可能逐步收斂，成為外資持續賣超的元凶。

另外，聯電於25日法說會上首度鬆口，28奈米供過於求的情形有可能在2023年後發生，雖然公司強調28奈米是許多應用的甜蜜點，使得情況將會相對輕微，但仍讓市場起憂心，擔憂若28奈米未來真的發生產能過剩，以成熟製程為主力的二線晶圓廠可能較受影響。

另外，25日同天舉行法說會的力積電(6770)亦對今年營運展望持續樂觀，預計產品平均售價續提升，產能利用率仍滿載，預計全年總營收將逾800億元，稅後淨利將超越200億元，年增率均可望逾2成並將再創新高。公司並強調已與客戶簽2~3年的長約，不認同外資預期之下半年成熟製程供過於求的狀況。

展望今年，力積電董事長黃崇仁指出，目前70%至80%的記憶體和邏輯產能都已與客戶簽訂合約，今年產品價格會比較穩定，不會像去年強勁上揚，不過估計今年產品平均售價仍將上漲約5%至10%。力積電今年下半年毛利率預計超過50%。

針對營運展望，力積電總經理謝再居表示，邏輯業務的產能已與客戶簽訂3年合約，記憶體產能也與客戶簽訂2年合約，目前皆全產能生產，完全感受不到有供過於求的情況出現。

相對而言，台積電(2330)也持續擴張28奈米產能，但公司身為先進製程的領導者，若成熟製程產能過剩，對其整體營收影響較小，且成本效益相對較佳，台積電看好未來公司的營業毛利率在53%以上，顯示台積電的擴產以及漲價的效益穩固如山。