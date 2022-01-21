受惠台積電、英特爾等半導體大廠加碼擴產，半導體極紫外光（EUV）設備獨家供應商ASML，第四季財報及今年第一季展望皆佳，1月發生的火災也不影響出貨，在半導體產業整體資本支出大增下，台系設備廠後續商機看旺。

惟受到美股下挫影響，台積電21日開低，早盤下跌逾1％，半導體設備股如帆宣、京鼎、家登、光罩等股價皆臉綠。

就基本面來看，在半導體大廠爭先宣布擴大資本支出下，ASML樂觀預期今年營收可望大增二成，摩爾投顧分析師鐘崑禎指出，以台積電為例，未來三年會有上千億美元資本支出，以提高產能、擴大先進製程N7／N5／N3／N2，或特殊製程及後段inFO／CoWoS／2.5D／3D封裝及海外廠相關投資。

他指出，台積電發展先進製程，是不可逆大趨勢，其中，前段設備是未來擴廠重點。以目前晶片供需狀況來看，資本支出只會增加不會減少。

但在這1000億美元的資本支出中，只有少部分台廠設備代工廠，有機會受惠。關鍵在於，有近800億美元的支出，是用在前段設備，但前段設備主要供應商都是在集中歐美地區，包含ASML艾斯摩爾、AMAT應用材料、KLA科磊等國際大廠。

因此，台廠前段設備直接受惠的並不多，但相關代工廠如帆宣、中砂、京鼎、致茂、信紘科等，可望間接受惠，也就代表，後續受惠程度會逐漸延續到2022年。

國泰證期資深經理蔡明翰指出，台積電、三星、英特爾法說會將接續舉行，這些大廠皆會提到資本支出的增加，設備股長線商機看好。

但市場資金不一定偏好半導體設備股，過去二年設備股表現並不算突出，股價有機會落後補漲，目前市場下跌，主要是反應聯準會（FED）升息壓力，科技股壓力尤大，半導體族群賣壓更為沈重，可靜待後續利空消化之後，股價才會補漲。