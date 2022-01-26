國際半導體產業協會（SEMI）公布北美半導體設備製造商去年12月出貨金額略降，但仍維持歷史次高水準；國際半導體產業協會（SEMI）表示，北美半導體商去年每個月出貨金額皆逾30億美元，為史上首見。

SEMI公布，北美半導體設備製造商去年12月出貨金額達39.2億美元，月減0.5%，較前一年同期增加46.1%。北美半導體設備製造商出貨金額於去年11月創下39.3億美元歷史新高，12月出貨續旺，為歷史次高水準。

SEMI表示，北美半導體設備製造商2021年每個月出貨金額皆超越30億美元，為史上首見；去年底出貨金額接近40億美元，顯示設備需求空前強勁。

台積電(2330)去年資本支出創300億美元新高，成為帶動全球半導體設備市場2021年創新高的推手之一。

台積電於1月13日舉行線上法人說明會，公司宣布，預估今年資本支出規模在400億美元至440億美元，再創新高，可望帶動今年全球半導體設備市場持續成長並再創新高。