微波高頻元件設計廠昇達科（3491）低軌衛星三大客戶訂單入袋，在訂單持續發酵下，市場原本看好昇達科去年12月營收將較去年11月續揚，不料新公布的營收僅1.56億元，較去年11月營收的1.81億元呈月減13.41％，受到此利空影響，拖累昇達科7日股價出現重挫，一舉跌破200元大關，以189.5元作收，跌幅達9.33％。

昇達科低軌衛星訂單發酵，且都已進入量產或是試量產的階段，除了外界熟知的S、O客戶已進入量產，另一家A客戶繼去年第四季小批量交貨後，日前又順利拿到第二批訂單，在訂單滿載下，也連帶帶動昇達科去年第四季獲利成長。

由於昇達科近期股價飆漲，日前依規定先行公布近期獲利，經自結去年11月歸屬母公司業主淨利2100萬元，每股盈餘0.34元，相較於去年同期的每股淨損0.01元，呈現由虧轉盈，另去年累計10及11月營收3.5億元，年成長44％，歸屬母公司業主淨利3100萬元，年成長1450％，換算EPS0.5元，亦較前年同期的EPS0.03元呈大躍進。

法人指出，以昇達科去年累計前11月EPS已達到3.43元換算，去年全年EPS應會落在3.7-4元間。