全球最大家用縫紉機製造廠伸興工業2021年下半年生產及出貨，雖受越南爆發疫情、塞港等因素影響，2021年銷售台數及合併營收仍攀史上新高。伸興表示，伸興越南廠逐漸恢復到去年7月爆發疫情前的九成，也恢復加班趕工，2022年上半年部分機型生產依賴大陸廠支援。

伸興因應歐洲對大陸產製家用縫紉機課徵傾銷稅，近年持續投資擴增越南廠產能，原本規劃2021年越南廠生產比重達九成，大陸降至一成以內，高單價機型在台灣廠生產。越南2021年7月中下旬爆發疫情，越南政府下令封城，致使伸興越南廠降載生產，11月產量才逐漸回升，2021年12月合併營收回升至5.29億元，月增16.74％、年減3.67％；2021年合併營收77.27億元，年成長10.93％，改寫歷史新高。

伸興主管表示，伸興2021年銷售台數及合併營收雙雙創歷史新高，2021年12月合併營收出現負成長的主因是塞港所致，越南廠目前生產已回升至2021年7月爆發疫情前的九成，產線也恢復加班。