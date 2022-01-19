福井村田製作所轄下的武生廠短暫停工之後，18日重啟生產，在實施PCR檢測之後，武生廠一人、合作公司四人，共五人感染，檢測結果為陰性的員工依次回到辦公室，產線重啟生產。

根據TrendForce統計，村田製作所（Murata）主要生產據點及產能占比分別為日本56％、中國36％、新加坡3％、菲律賓5％，武生廠產能占全公司20.7％，主要生產高階消費規格MLCC。

由於武生廠自15日開始，僅局部停工，村田也澄清對生產、出貨影響輕微，市場預期的轉單聯想恐落空。