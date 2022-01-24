大公文匯全媒體報導，復必泰（Biontech）疫苗代理商上海復星醫藥23日深夜刊發公告，該公司的全資附屬公司上海復星醫藥產業發展有限公司，於本月7日與藥品專利池組織訂立一份分許可協議，該協議的主體事項為一款名為「Molnupiravir」的新冠治療口服藥物的分許可。

該藥物是一種可抑制SARS-CoV-2（新冠病毒的致病因子）複製的在研新冠治療口服藥物，由默克公司與Ridgeback Biotherapeutics LP合作開發。藥品專利池組織獲默克許可，可進一步向其他製造商授予與該藥物有關的若干專利及專有技術的分許可。

根據該協議，藥品專利池已向被許可人授予非獨家分許可，其中包括在105個中低收入國家╱地區開展生產該藥物的原料藥及成品藥、商品化（ 包括註冊、零售及分銷 ），以及與之相關的權利。被許可人將在通過世界衞生組織預認證或經國際人用藥品註冊技術協調會相關成員機構批准的生產設施上進行生產。

復星醫藥指，目前該藥物的成本和相關定價暫無法確定，但鑑於該分許可旨在促進中低收入國家╱地區獲得該藥物，預計在該分許可下該藥物的定價將會低於中高收入國家的售價。根據該協議，被許可人應按照年度淨銷售額的5％或10％向默克支付專利許可使用費。專利許可使用費將自世衞宣布新冠肺炎不再被列為「國際關注的突發公共衞生事件」的次月起開始收取。

根據公開資料，該藥物只在包括英國、美國及日本在內的若干國家獲得有條件批准或緊急使用授權。由於該藥物有關的臨床數據有限，該藥物的臨床使用可能導致未曾報告的嚴重不良事件或意外不良事件。復星醫藥目前尚未開始生產該藥物，亦未取得任何有關該藥物的採購訂單。