英國在周二指出，還需要再招募6000人參加默沙東(Merck)抗病毒藥物molnupiravir的試驗，以瞭解該口服藥如何更廣泛地推廣。

英國藥物管理局MHRA在11月批准了默沙東和Ridgeback公司生產的藥丸，英國政府還啟動了一項研究，以確定該藥物最佳使用方式。

英國衛生部表示，已有4500名民眾參與研究，但還需要數千人來收集所需資料。

該名為Panoramic的研究旨在評估該抗病毒藥物應該如何在大規模已接種疫苗的群體當中使用，因為該藥物主要是在未經接種的民眾進行臨床試驗。

英國抗病毒特別小組主管Eddie Gray說，抗病毒藥物是我們對新冠病毒反應的一個非常重要的補充(藥物)。讓人們參與這項研究至關重要，不僅是為了保護最脆弱的群體，也是為了確保英國能夠盡快更廣泛地使用這些藥物。

衛生部說，已經購買了223萬劑默沙東藥物，以及275萬劑輝瑞(Pfizer)開發的抗病毒藥物。

默沙東口服藥的臨床試驗顯示，可以讓高風險民眾減少約30%的住院或死亡機率。該藥物要求病患在剛感染的初期，儘早地服用該藥物。