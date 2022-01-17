日本經濟研究中心（Japan Center for Economic Research）預測，日本人均GDP將分別在2027年、2028年被南韓、台灣超車，日本被台韓超越的2大主因在於生產力低下及數位化程度落後。

日本共同社報導，日本經濟研究中心在2021年底公布的報告預估，至2027年，南韓人均GDP將達4萬6519美元，2028年台灣的人均GDP將達4萬7305美元，相較之下，日本2027、2028年的人均GDP估值為4萬5607美元、4萬6443美元。

2020年，日本的人均GDP還遠高於韓國、台灣，日本為3萬9890美元，南韓3萬1954美元，台灣則為2萬8054美元。

日本經濟研究中心首席研究員富山篤表示，阻礙日本經濟成長的最大阻礙是出生率低及人口高齡化，不過台灣、南韓也面臨同樣問題，所以最大的不同在於生產力及為數位化付出的努力。

自2021至2035年，日本經濟成長率預估每年約為2%，低於台灣的4.2%及南韓的4.1%。

富山篤接受共同社專訪時表示，台灣有鴻海、南韓有三星，帶動當地的經濟成長。

此外他也說，台灣在數位政務委員唐鳳的帶領下，數位化持續有所進展，南韓自2000年以來推動e化政府服務，相較之下，日本在使用科技、促進效率方面仍落後，主因在於日本人過於拘泥於傳統方式，包括使用印章及傳真機。

富山篤說：「比起效率，（日本人）更重視公平，代表日本政府必須優先考慮不方便使用數位化工具的民眾。」

他說，日本經濟研究中心2020年底公開日本人均GDP報告時，原本預估至少至2035年，日本人均GDP還高於台韓。