台南市連日出現新冠肺炎確診足跡，疫情緊繃令人驚惶，台南市長黃偉哲23日參加台南市社工師公會會員大會，報好消息「今天再加零」，但坦承又有新足跡，確診者20日到台南，到過不少地點，全台新增「蠻多案例」提醒大家仍要做好防疫。

黃偉哲23日參加台南市社工師公會會員大會，致贈2000元超商禮券作為摸彩品。他致詞時透露，台南市23日最好的禮物是新冠肺炎疫情再加零，掀起全場社工掌聲。

黃偉哲提到，全台23日新增的案例數仍多，戶外很多活動開始限制人數在500人以下，室內雖尚無限制，提醒大家仍要做好防疫，才能維持正常的生活。

黃偉哲表示，台南市持續維持零確診是好消息，但23日又有新確診者足跡，該確診者20日到台南，接觸不少景點，詳細足跡會再公布，提醒大家仍要小心。

台南市社工師公會理事長鍾素珠表示，公會現有700人，皆持有合格社工執照，每年會員大會規定起碼要過半數才能召開，因人數過多，場地難找，23日開會改為會員代表大會。