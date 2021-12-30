長榮海運今天(30日)發放年終獎金，打破市場傳聞的超過10個月、20個月，給出超乎行情的40個月，引爆熱議，傳出有年資22年的經理領82個月，若月薪約為13萬，年終獎金將突破千萬元，甚至傳出有夫妻倆底薪6萬元，拿到年終高達500萬元，羨煞旁人。不過，也有網友討論，最辛苦的船員恐怕成為看得到吃不到的那群人。

長榮集團向來是元旦前一個營業日發年終，沒想到年終獎金今天就入帳，甚至遠超乎預期。長榮高層透露，發40個月年終背後有2大考量，這筆錢雖然看起來很多，但過去10年海運業慘淡，這兩年總算熬出頭，等於還員工公道，同時某種程度也是希望拉高攬才誘因，留住人才。

由於長榮海運在今年航運業景氣大好之下，貨櫃三雄引領台股在上半年突破萬七關卡，讓股海水手賺滿滿，如今連長榮員工也分得大筆紅利，讓網友紛紛留言表示，「股東哭暈在廁所」、「這幾年撈一撈就可以退休了」、「一季=10年獲利」、「月薪5萬就年終200萬，好可怕」、「航運業的台gg」。

不過，也有網友點名，「船員是約聘雇，沒有年終」、「海勤沒有欸，傻眼」、「跑船應該簽約的，不會有年終吧？」、「只有公司內勤行政才有年終吧，船員不都簽合約才上船的，會有年終嗎」、「船員只有垃圾到不行的加個1、2萬敷衍了事，第一線的受害者是這些可憐的船員，關也是我們在關，領獎金是這些每天可以回家而且還賺的比我的人，關在船上的還更多」、「船員苦哈哈，內勤笑哈哈」。

對此，長榮海運發表聲明，依海運業的國際慣例，船員僱用是採定期雇傭契約制。

長榮海運的船員薪資除了合約所規定的月薪之外，考量海勤同仁在疫情期間的辛勞，每月有加發防疫津貼，目前也在評估另加發防疫獎金。