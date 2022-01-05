台股今(5日)在台積電開高，登上18619點新高後拉回，終場下跌26.39點，收在18499.96點，成交值3379億元，外資連續第11個交易日買超，今再買超93億元，雖然台積電收跌6元，但外資依然買超4766張，買超最多的則是華航，買超逾5萬張。

台股雖收黑，但三大法人合計仍買超88.33億元，其中，外資及陸資買超93.37億元，已連續11個交易日賣超，累計買超逾1380億元，投信也買超3.41億元，自營商則賣超8.45億元。

觀察外資買超前10名個股，買超最多的是華航，共買超5萬0183張，第2名同為航空股的長榮航，買超1萬7805張，買超第3至第10名依序為宏碁、富采、仁寶、日月光投控、玉山金、新光金、中信金以及鴻海。

外資連2日追捧台積電，推升股價上漲，今日台積電雖下跌6元，收在650元，但外資依然砸30億元買超台積電，排名在外資買超第19名。

至於外資賣超前10大個股則為群創、元大台灣50反1(00632R)、國泰基因免疫革命(00898)、華通、友達、國泰智能電動車(00893)、聯電、中信中國高股息(00882)、欣興以及元大金，其中，包括群創、元大台灣50反1(00632R)、華通、友達、國泰智能電動車(00893)、欣興等均在外資4日買超前20大個股名單之列。