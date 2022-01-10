國泰金控公布自結去年12月稅後淨利52.5億元，全年(2021年)大賺近1406億元，年成長85％，全年獲利創歷史新高，每股稅後盈餘(EPS)達10.32元；國泰金表示，受惠經濟復甦及金融市場上行，各子公司核心獲利動能強勁，帶動獲利亮眼表現，子公司包括國泰人壽、國泰世華銀行、國泰證券、國泰投信獲利皆創新高。

國泰人壽因投資績效亮麗，保險本業死費差穩定貢獻獲利，商品策略切中市場需求，帶動營運續創佳績，全年初年度保費(FYP)達2023.9億元，年成長26％，獲利續創佳績。

伴隨通膨持續走高、全球央行相繼採取行動或釋出貨幣政策轉向訊息，加以Omicron變種病毒致全球染疫病例數大增，股市及利率在擾動中震盪走高。國壽投資團隊靈活操作、伺機實現資本利得，並於利率反彈之際布建債券部位，以提升經常性收益。

匯率方面，傳統避險工具成本維持低檔，且避險策略操作得宜，帶動避險成本進一步下降，並使全年避險成本較2020年下降逾60bps，改善幅度顯著。當前國壽淨值比及RBC ratio續處高檔，迎向2022年，強健的資本給予國壽充足的財務韌性及投資彈性，將積極尋求潛在獲利機會，搭配嚴謹的風險控管，繼續為締造長期穩健投資績效而努力。

國泰世華12月稅後淨利10億元，全年稅後淨利達238.1億元，年成長7％，全年獲利創歷史新高；分析其原因，包括存放款成長動能強健，全年淨利息收入年成長9％；手續費收入亦因國內基金銷售佳，投資型保單熱賣，提升保險手收成長幅度，帶動財富管理商品銷量成長，全年淨手續費收入年成長12％。

國泰產險12月稅後淨損1.5億元，主係大型商業賠案入帳、疫情趨緩後車險損失頻率上升所致；全年稅後淨利21.8億元，年成長0.2％；在各項業務穩定推展、商品切合市場需求發展下，全年簽單保費呈雙位數成長，投資績效亦有優異表現。

受惠於股市交易熱絡，定期定額業務表現突出，加上數位化平台優化，推升投資人定期定額的扣款意願，國泰證券全年稅後淨利達22億元，年成長50％，寫下歷年新高紀錄。