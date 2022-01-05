中國短影音巨頭快手的裁員潮未歇，近日傳出4大事業部均有裁員，個別部門比例甚至達30%。快手曾於去年12月初傳出計畫裁員3成的消息，報導指出，這波裁員即為瘦身計畫一部分。

除了中國國內業務的人事精簡，去年上半年開始，快手也持續將國際業務部門瘦身，據傳至去年底，已裁掉該部門約30%的人員。

據澎湃新聞報導，多位快手員工證實，快手從去年年底開始大規模裁員，包括電商、國際化、商業化、遊戲等四大業務部門，個別團隊的裁員比例甚至達到30%。

一名電商部門的員工在報導中提到，在去年12月份突然收到了裁員通知，而此前部門還在招聘新人，「電商業務的裁員比例約為10%至15%」；另一名在演算法相關部門工作的員工表示，其所在團隊的裁員比例大約為30%。

去年12月，快手裁員的消息從中國商業社交平台「脈脈」傳出，隨後不少自稱是快手員工的網友附和，直指快手在年底將進行一波裁員，除了績效不佳員工外，裁員名單上也有一些中階管理層，特別是年薪超過人民幣百萬的人員。

報導指出，雖然快手至今都未證實任何裁員消息，但是近期這波裁員應該是企業瘦身計畫的一部分。追究原因可能是公司的財報、股價不好看，也與外部監管環境的變化有關。

據報導，不少無預警在去年底、今年初被快手裁員的員工，普遍對於裁員補償不滿意。此外，也有人表示拿不到此前公司允諾的年終獎金、股權等福利。

報導引述上海市匯業律師事務所律師紀玉峰觀點指出，年終獎金發放要看勞動合約和公司規章制度如何規定和計算，「有些年終獎發放是按照相應比例進行計算，因此仍有機會要求給付。如果年終獎是根據日常表現由公司決定是否發放，那麼要年終獎就有一定難度了。」

（編輯：李雅雯/繆宗翰）1110105