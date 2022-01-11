IKEA繼與台北101辦公大樓策略聯盟「以租代買」打造很瑞典式的公共空間之後，18日將宣布第二個合作據點就是台電員工餐廳，屆時將可容納400～500人的台電員工餐廳將打造成兼具循環家具運用的瑞典餐廳模式登場。

IKEA家具租賃服務是在2020在台推出，第一個客戶就是台北101。雖不是IKEA第一次提供以租代買，卻是首次以最完整的方式推出，從前端的空間設計到後端的回收整修一應俱全，IKEA提供企業所需的家具與擺飾，合約到期就由IKEA回收，將二手家具清理翻新後，再以折價方式賣出或重新出租，打破傳統家具「製造—購買–使用—丟棄」的模式，實現循環經濟的「產品服務化」（product as a service）概念。

2022年IKEA第二個循環商品服務概念即將在台電員工餐廳登場，雙方強調落實循環經濟模式，以邁向全球排碳淨零目標。有別於101係打造辦公大樓公共空間，台電員工餐廳則賦予溫馨的歐式餐廳氛圍，與過去員工餐廳截然不同。

IKEA在春節檔期更提前推出5000送500促銷，以呼應春節家庭局部改裝需求，同時在14-16日三天延長營業時間至晚間11點。