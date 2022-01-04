小編今天（4日）精選5件不可不知的國內外財經大事。據了解，兆豐銀工會與資方因為對組織改造的歧見，以及今年的年終獎金因為獲利較去年衰退而縮水，爆發勞資衝突，對此，兆豐銀董事長在上週元旦連假前夕，即30日首度發出親自署名的員工信，向員工溫情喊話，兆豐銀在上週一度情勢緊張的勞資關係，會否因此而緩和，有待後續觀察，據了解，目前兆豐銀資方仍持續向工會展開溝通，希望能化解雙方的對立氣氛。

【1】兆豐銀董座張兆順30日晚間發出員工信溫情喊話

從員工信全文當中，可看出張兆順的確相當希望能緩和勞資雙方的對立氣氛。包括他再三提及，希望全行能共同努力一起渡過轉型的陣痛期，最後他特別提及，兆豐銀行具有光榮歷史，大家都非常珍惜百年來一點一滴建立起來的聲譽，希望在未來全體同仁上下一心的努力下，兆豐銀未來會更強大。

【2】2022年第一震 半導體、面板廠 有驚無險

1月3日傍晚17點47分發生在花蓮縣東方芮氏規模6.0地震，造成北部劇烈搖晃長達一分鐘，雙北市及宜蘭震度均達4級，北捷短暫停駛檢查，但卻未收到國家級警報，引起民眾議論紛紛。所幸，包括台積電、聯電、世界先進等半導體廠，以及友達、群創等面板廠等，均無重大影響。

【3】利基型DRAM報價止跌 法人點名這3檔

韓系DRAM大廠2021年第四季加快將舊製程產能轉移生產CMOS影像感測器（CIS），利基型DRAM位元供給量持續降低，隨著消費性電子生產鏈長短料問題獲得紓解，在需求回升及供應鏈重啟庫存回補情況下，利基型DRAM合約價提前在2021年12月止跌回溫，2022年第一季可望淡季不淡。

【4】2022年壽險保單開打 國壽上架四神秘武器應戰

2022年壽險保單戰場開打，國泰人壽在前一年底已陸續上架四款神秘武器，先打「健康戰」，即碎片化保障的「自由配」、有自負額的實支實付住院醫療、15歲以下也可投保的長照險、中高齡也買得起的無身故給付重大傷病險，訴求量身訂作與無論什麼年齡都能買得到醫療保障。

【5】英相：Omicron病毒相對溫和 不需採取新措施

英國首相強生（Boris Johnson）周一（3日）表示，英國暫時不需要採取新的防疫措施對抗Omicron變種病毒，因為它比起先前病毒「溫和許多」。