台股今(10)日「拉積盤」再現，大盤指數黑翻紅，守住18200點，面板三虎表現搶眼，收盤都有2%以上漲幅，外資、投信更是聯手同步買超友達、群創、彩晶，其中，外資即買超友達3.3萬張。

本土疫情擴大，台股早盤一度下挫125點，終場收在18239.38點，上漲69.62點，成交值2709億元，三大法人同步賣超，其中以外資及陸資賣超52.75億元最多，自營商賣超25.04億元，投信賣超7.56億元，合計賣超85.35億元。

外資賣超第1名為聯電，共賣超2萬3807張，已連續6個交易日賣超；賣超第2名為長榮，賣超1萬6162張；賣超第3至第10名依序為鴻海、永豐金、華航、長榮航、元大金、國泰智能電動車(00893)、元大台灣50(0050)、國泰台灣5G+(00881)，其中包括航空雙雄以及3檔熱門的ETF。

至於外資買超個股，前2名分別是友達、群創，各買超3萬3095張與2萬3353張，買超第10名則是彩晶，買超3261張，值得注意的是，不僅外資大買面板股，友達、群創也在投信買超前10名個股名單中，至於彩晶則是買超第13名，外資投信合計共買超逾6萬張。

外資買超第3至第9名則有逾半數金融股，依序為富邦金、中信金、金寶、玉山金、國產、台亞以及國泰金。