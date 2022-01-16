絕大多數的投資人看到手上的股票一直漲一直漲，當然會開心，但是難道股價跌的時候，就一定會難過嗎？

某股票一直漲，對於手上有這支股票的人當然會很開心，但對於一直在觀望、還沒進場的人，反而不開心，甚至是一種煎熬。還沒有買的人看著一路上漲的股價，追，怕買在高點；不追，又怕買不到。就算它跌了，也不開心，因為怕它繼續跌，買了就套，但又怕再不買，萬一未來繼續漲，又錯過了進場的機會。

羨慕別人賺價差？看得到吃不到更難過

我相信很多人在面對航運股、鋼鐵股時，就是以上的心情。因為沒有人在買狂飆股時，會只想領股息，大家肯定都想賺價差，所以只要沒進場，看到股價漲，絕對開心不起來，就算看到跌了，也很難開心，反而還有點擔心。

有些人問我：「還可不可以追航運股、鋼鐵股？」我都會這樣回答：「我不會受到誘惑，因為買0050、0056，雖然賺不多，但還是有賺，而且至少很安心。有些錢不是你賺得到的，就像很多男人都想娶林志玲，但這根本是不可能的事，不是嗎？」

難道股票跌的時候，即使你手上持有該股票，就一定會難過，甚至睡不著覺嗎？如果這支股票從來不配息，而且規模不大，有可能因經營不善而下市，它的股價一直跌一直跌，當然會很難過。但是如果這支股票幾十年來都穩定配息，規模大到不可能倒，股價又只有二、三十元，例如很多銀行股，當它股價下跌時，很多人不僅不難過，可能還很開心，因為可以買到更便宜的價位，讓股息殖利率更高，難道不好嗎？

不過，對很多愛賺價差的人來說，這些銀行股的走勢實在是太溫吞了。以兆豐金為例，它今年至今只漲了10.7%，但大盤已經漲了21.5%，更別說航運股、鋼鐵股了。如果你在年初用30 元買進，股息殖利率有5.3%，不過，因為它漲的慢，你即使現在用33 元買進，股息殖利率還是有4.8%，跟年初買也沒差多少。

你買它是為了「領股息」，就不要羨慕別人「賺價差」了。股息一定賺，但價差可不一定賺喔！

深受長榮影響的0056還能「買了忘記他」嗎？

最近有一個有趣的例子，也是很多人買來當存股標的的0056。

台股在7 月6 日突破18,000， 接著開始回檔，7 月14 日收17,845 點， 跌幅0.9%。0056 同一期間， 則從最高36.05 元跌到34.48 元，跌了4.4%，相對跌幅很大。

這時，有人就說是因為納入長榮、友達，被它們近期的重挫所拖累。有趣的是，以前一直漲，很多人不敢買，現在大跌了，又說它不值得投資，還是不會買。

後來大盤在7 月16 日收17,895 點，較7 月14 日微漲0.3%，但這兩天0056 卻從34.48 元漲到35.12 元，漲幅是1.9%。這當然也和長榮這幾天轉強有關。

因為有長榮，所以0056 跌了，很多持有人不開心，但沒有買的人也不開心，想說可能還會跌，結果卻是很快就反彈了，大家又錯過一次撿便宜的機會。

也是因為有長榮，所以0056 變活潑了，對持有人來說，很快反彈，應該是開心的。但是，居然能在短短幾天跌4.4%，沒有把握這種機會再增加持股，會不會讓0056 的持有人不開心呢？

未來0056 的漲跌，我相信一定很容易會受到長榮股價波動的影響，已經很難再是以往那個溫吞的走勢了。我會再觀察一陣子，或許有可能修正我對0056「買了忘記它」的做法。