新北市蘆洲警分局警於今（21日）召開「加強重要節日安全維護」座談會。（蘆洲警分局提供）

新北市蘆洲警分局警於今（21日）召開「加強重要節日安全維護」座談會。（蘆洲警分局提供）

新北市蘆洲警分局警於今（21日）召開「加強重要節日安全維護」座談會。（蘆洲警分局提供）

「111年加強重要節日安全維護工作」，自1月24日22時起至2月7日24時止，為期15日，以「治安平穩、交通順暢及民眾安心」為主軸，新北市蘆洲警分局警於今（21日）召開「加強重要節日安全維護」座談會，邀集銀行業者一同與會出席，讓民眾安心領年終、發紅包、出遊去、過好年。

蘆洲警分局表示，過年期間大量資金流動，除加強各「金融機構」及「ATM補鈔」安全維護勤務外，還提供「大額款項護鈔服務」，民眾可以多加利用，蘆洲警更規劃由幹部「認養轄內金融機構」，確保民眾財產安全，建立起金融業者與警方的聯繫橋梁。

春節期間已針對轄內傳統市場、風景遊憩區、聯絡道路及廟宇等周邊道路，規劃交通疏導計畫，以維持交通順暢，LED跑馬燈顯示著：蘆洲分局送您「5千萬」安心過好年，1千萬別沒查證就去匯款，2千萬出門要鎖門，3千萬包包朝內背不朝外，4千萬別碰毒，5千萬別酒駕。

蘆洲警分局長張國哲表示，已與金融機構結合辦理防搶演練與員工自衛編組演練，要求強化保全防護措施，加強防制歹徒犯案，保護民眾存提款安全及護鈔，展現警察維護治安之決心，營造「平安、和樂、溫馨」的居家環境，讓民眾歡喜過新年。