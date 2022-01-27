過年期間防疫大作戰 這樣吃最安心!

農曆年節將至，家家戶戶已陸續開始準備團圓飯，由於持續受到疫情影響，為了避免不必要的外出以降低感染風險，在家自己料理年菜最安心。而使用好的調味用油，不僅可以讓團圓飯更加美味，還能為家人帶來健康。以市面上販售的芝麻油為例，產品本身的營養成分高，是許多婆婆媽媽在年前一定要購入的商品，其中，由百年老品牌福壽實業推出的福壽芝麻油，因為風味極佳且營養豐富，廣受菜籃族的喜愛。

【福壽芝麻油累積多年好口碑 秘訣在烘焙過程】

受訪的福壽實業行銷企劃經理吳幸娟表示，製作芝麻油最重要的就是整個烘焙的過程，一般業者大部分採用的是直火式烘焙，因為火侯不易控制，因此對於口感、色澤略有影響；但福壽實業除了是使用百分百的芝麻作為原料以外，製作過程均採用電子式熱風烘焙，品質較直火式烘焙穩定許多，並通過繁複的過濾、沉澱、熟成等過程，使整個油品外觀呈現晶瑩剔透的天然琥珀色，消費者既可以聞到純正麻油香，也能夠完整吃到芝麻的營養，而芝麻油也成為福壽實業百年飄香的明星產品之一。

福壽實業針對毛孩市場推出健康紀元系列鮮食罐頭，讓毛孩的年夜飯美味又營養。(圖/中時新聞網攝)

【毛小孩的年菜也要很講究 葛莉思健康紀元系列兼顧美味與營養】

闔家團圓吃年夜飯，家中有毛小孩的也要特別準備。福壽實業特別針對毛孩市場需求，在一般暢銷基礎品牌葛莉思外，推出進階版的健康紀元系列鮮食罐頭，豐富的營養素更勝於基礎產品，在裡面可以吃到由國產頂級氣冷雞所產出的完整肉塊，讓毛孩不但吃得健康，還能享受豐富的口感。

農曆春節全家大小團圓的重頭戲，就屬吃年夜飯，選擇好的食材以及好的調味油，做出一道又一道的美味料理，才能和家人一起健健康康圍爐過好年。