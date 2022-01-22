本土疫情爆發，亞旭公司累計確診高達70例，國民黨主席朱立倫表示，疫情延燒近3周以來，國民黨不曾間斷提醒防疫缺失並給出實際建議，也在日前與學者專家共同向民進黨喊話，示警追加疫苗、調整防疫政策及邊境管控等，卻仍迎來令人遺憾的結果。他呼籲蔡政府，速改防疫前線缺失，讓國人安心過好年。

朱立倫說，桃園身為國門，一直以來承擔最大的防疫壓力、追著病毒跑。身為桃園的前縣長，他當然清楚桃園在防疫戰役當中的壓力與角色，始終以提醒態度希望桃園市政府加油。

朱立倫指出，在聯邦銀行確診延燒的13日時，國民黨也曾發聲提醒要速發「細胞簡訊」，但指揮中心、桃市衛生局堅持不發送簡訊以廣泛匡列，要民眾「足跡自己想」的後果，就是長達9天的「龜速疫調」與防疫空窗期，如今一夜暴增確診者，防疫壓力陡增，最辛苦的還是第一線的醫護人員。

朱立倫認為，新冠病毒傳染不會分藍綠。身為在野黨再三叮嚀，只希望能喚回民進黨，一同不分朝野齊心防疫，切勿再專注政治鬥爭、錯失防疫良機，讓民眾可以安心團圓，過個好年。

朱立倫也要拜託大家踴躍接種疫苗、外出記得配戴口罩、落實個人清潔消毒、實聯制掃碼、保持防疫社交距離，並注意自身與家人的健康情況，一起用力防疫、攜手與彼此共同渡過疫情。