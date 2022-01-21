美股周四尾盤急跌，四大指數全盤皆墨，亞股周五早盤同步走疲，台股加權指數開盤即挫跌104.34點、以18113.94點開出，盤中下殺重挫近270點至17947.38點，陷入「萬八」保衛戰。櫃買指數開低後同步挫跌，表現同步疲弱。

截至11點，加權指數下跌256.51點、為17961.77點，成交量估略增至約2700億元。櫃買指數開盤下跌0.51點、為221.60點，最低下跌2.39點至219.72點，截至11點下跌2.31點、為219.80點，成交量估萎縮至約500億元。

盤面各類股幾乎全盤皆墨，僅橡膠股開低後上攻翻紅、力守盤上，電器電纜、生技、資訊服務、水泥跌幅控制在0.3％內。成交量較大的電子股挫跌逾1％、金融股亦跌近1.5％，航運股重跌逾3％、玻陶股跌逾2％，其他股及貿易百貨股跌逾1.5％，表現明顯偏弱。

電傳金權值股同步表現疲弱，台達電(2308)及大立光(3008)力守紅盤、中華電(2412)及鴻海(2317)跌約0.5％，表現相對有撐，台積電(2330)跌逾1％。長榮(2603)及萬海(2615)分別挫跌逾4％及3.5％，日月光投控(3711)及聯發科(2454)分別跌逾2.5％及2％，表現明顯偏弱。

分析師認為，台股昨日失守月線18227點，短線若無法站回，近3個月來沿月線上揚的多頭慣性恐生改變疑慮，下檔萬八關卡成為短多最後防線，預期將呈現弱勢整理格局，需隨時慎防失望賣壓出籠。

由於市場不確定性高、觀望氣氛轉濃，分析師預期台股封關前最佳狀況僅能維持盤整格局，若市場無明確人氣回溫訊號，建議去槓桿和提高現金部位，待年後再打算將較安全。不過，仍可留意近期法人進場下檔有撐個股，中小型股人氣一旦回溫就積極進場。

操作策略上，由於台股近期明顯拉回整理，分析師認為可留意近期人氣聚焦的2022年趨勢產業、法人加碼相關產業的業績成長股等，逢低可優先布局，保守看待線型轉弱、營收業績看淡與法人調節股。